إقبال المواطنين على شراء البلح السيوى في مطروح مع اقتراب رمضان بأسعار مناسبة

مطروح – حسن مشالي

بدأت المحلات التجارية في محافظة مطروح، خاصة محلات بيع المنتجات البيئية واصحراوية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في عرض كميات كبيرة لأنواع مختلفة من البلح التي تشتهر واحة سيوة بانتاجه وتتميز بجودة عالية، ويتم وبيعه بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، إلى جانب توفير أصناف البلح الأسواني وأنواع الياميش الأخرى.

ويتزايد إقبال المواطنين على شراء الأصناف المختلفة من البلح، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، التي تتفاوت أسعارها في محلات وأسواق مطروح، حسب الأنواع والأصناف.

وتتراوح أسعار البلح كالتالي:

سعر كيلو البلح السيوي الطري درجة أولى بـ 60 جنيه

بلح البشاير الاصفر ونصف أصفر ونصف مستوي ثلاجات بـ 45 جنيه للكيلو.

البلح الصعيدي الذي تنتجه سيوة من 40 الي 55 جنيه للكيلو حسب الحجم والجودة.

ويتراوح سعر كيلو البلح السيوي الناشف من 25 الى 40 جنيه.

وتمر دجلة نور الكيلو بـ 150 جنيه.

وتمر المجدول تباع أنواعه بأسعار 150 جنيه و 180جنيه و 360 جنيه.

كما يتم توفير بلح أسواني ناشف بأسعار 25 و 30 و 35 واي 50 و 65 و 75 جنيه.

ويقبل المواطنون على شراء أنواع التمور المختلفة، ومن أشهرها البلح الصعيدي السيوي، الذي يزيد الطلب عليه قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وبلح المجدول ودجلة والسكري وغيره من الأنواع، إضافة إلى توفير البلح الأسواني الناشف بأنواعه إلى جانب بلح سيوة.