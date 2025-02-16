إصابة 4 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع بكوم أوشيم الصناعية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 عمال بحروق مابين خطيرة ومتوسطة، إثر انفجار غلاية مياة بأحد مصانع الحبر، فى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بدائرة قسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور قسم شرطة طاميه، بورود بلاغ بانفجار غلاية مياه " فى أحد مصانع الحبر ، وإصابة 4 عمال بحروق وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة طاميه، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 4 أشخاص بحروق شديدة بمختلف دراجتها، إثر انفجار غلاية كبيرة داخل مصنع الخبر، فى المنطقة الصناعيه بكوم اوشيم ، بسبب ارتفاع الضغط داخلها وتم نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.