"أم محمد" تبدع فى صناعة فوانيس رمضان من الخيامية فى الإسكندرية.. فيديو صور

الإسكندرية- أسماء على بدر

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك، وتستعد الأسواق بالفوانيس والزينة بالأشكال المختلفة، وفى محافظة الإسكندرية هناك ورش وأيادى عاملة صغيرة تستعد بصناعة الفوانيس والزينة من داخل الورش الصغيرة، وفى حى باكوس استطاعت سيدة أن تصنع لها مشروعا خاصة من مهنة الخياطة، واستطاعت تصنيع مجسمات شهر رمضان المبارك، مثل بائع القطايف والكنافة وبائع الفول.

وقالت أم محمد لـ"اليوم السابع"، إنها تعلمت الخياطة منذ سنوات على يد سيدة، واستطاعت أن يكون لها مشروع خاص بها بعد أن تعلمت المهنة بالكامل فى حى باكوس شرق الإسكندرية، ونالت ثقة الجميع فى مهنه الخياطة.

وأضافت أنها فكرت فى تصميم المجمسات الخاصة بشهر رمضان المبارك منذ سنوات، وتقوم بتصنيعها بدقة عالية من أدوات بسيطة مثل القماش واللاصق والعرائس الصغيرة فهى عليها أقبال كبير من المواطنين لتزيين المنازل قبل بداية شهر رمضان.

وأشارت إلى أنها تبدأ فى تجهيز كميات كبيرة من الزينة، وطلبيات قبل بداية شهر رمضان بشهر، وتقوم فى البداية بشراء الأقمشة من سوق القماش، ثم شراء الأدوات وتبدأ فى تجهيزها مبكرا منها فوانيس رمضان الخيامية بكل أحجامها .

واوضحت أن فى المناطق الشعبية هناك عادة تصميم الفوانيس الضخمة أو الكعبة الشريفة ووضعها فى الشوارع بشكل مبهج لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنها تقوم بهذه التصماميم لكل الشوارع المحيطة بها فى منطقة باكوس، كما أنها تقوم بتنفيذ الخداديات والمفارش والستائر المزين عليها أشكال خاصة لشهر رمضان المبارك .



ام محمد مصمم فوانيس بالاسكندرية



ام محمد مصممه فوانيس خيامية بالاسكندرية



تصنيع فوانيس بالاسكندرية



صناعه الفوانيس الخيامية