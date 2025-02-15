8 شروط لإقامة خيمة رمضانية فى الشهر الكريم.. اعرفها

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن ضوابط إقامة الخيم الرمضانية في محافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، والذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025.

وتحظر المحافظة إقامة أى فروشات أو سرادقات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك؛ لتنظيم عملها وتجنب إحداث أى تكدسات مرورية.

وتضع المحافظة عددًا من الشروط لإقامة خيمة رمضانية، أولها الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية، مع اتباع الضوابط التالية:

1- أن يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

2ـ توافر اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

3- أن يكون للسرادق الخاص بالخيمة منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

4- أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وتكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق.

5ـ ترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

6ـ مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.

7ـ وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، مع وجود فتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.

وتكثف محافظة الجيزة، خلال شهر رمضان، حملات الإشغالات بالشوارع والطرق الرئيسية، خاصة بمحيط المساجد ودور العبادة، لمنع التعديات ورفع إشغالات المقاهى والمحال، وتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة من خلال حملات يومية فى مختف القطاعات.