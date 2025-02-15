وكيل صحة سوهاج يتفقد مركز القلب والجهاز الهضمى

سوهاج - عمرو خلف

أجري الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه أحمد عز مدير مكتبه، زيارة تفقدية لمركز القلب والجهاز الهضمي، وكان في استقباله الدكتور محمد خليفة مدير المركز وعدد من الأطباء بالمركز.

وتفقد دويدار المركز كاملاً، حيث بدأ الزيارة بتفقد الاستقبال والطوارئ والتعقيم والمطبخ، حيث أشاد دويدار بميكنة الخدمات و الرقم الطبي الموحد للمرضي، واستكمل دويدار ومستقبليه تفقد الخدمة بالعيادات الخارجية والمعمل والأشعة، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، الصيدلية، وحدة القسطرة القلبية ورعاية جراحة القلب و عمليات جراحة القلب والرعاية القلبية.

وأشاد دويدار بمستوي الخدمات والنظام المتبع داخل المركز، وكذلك اتباع سياسات مكافحة العدوي وانتظام الأطقم الطبية وجودة الخدمة، وخلال الزيارة حرص وكيل وزارة الصحة التحدث مع المرضى المتواجدين أثناء الزيارة، حيث أثني المرضي وذويهم علي الخدمة التي قدمت لهم من خلال المركز و النظام وحسن معاملتهم.



كما تفقد "دويدار" أعمال التطوير الجارية ورفع كفاءة وحدة الأشعة المقطعية ووحدة الرعاية القلبية و التي يتم تطويرها لرفع الكفاءة لزيارة الطاقة الإستيعابية لأسرة العناية المركزة ،مشيرا إلي اعتماد اللجنة الثلاثية بمستشفى طهطا للتيسير علي المرضي ورفع المعاناة عن كاهلهم و كذلك لتخفيف الضغط علي مركز القلب والجهاز الهضمي لضمان استمرار تميز المركز والخدمة المقدمة للمرضي.