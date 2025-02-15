وكيل تعليم الغربية يتفقد عددا من المدارس ويوجه بتنفيذ التقييمات الأسبوعية

الغربية مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية، بمدارس إدارة غرب طنطا، شملت المتابعة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية.

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة الأنشطة الطلابية داخل المدرسة، وأنشطة حصة الموسيقى بالمدرسة، وعدداً من الفصول الدراسية، واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى الطلاب، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم النشط.

ووجه بضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه، الفصول والممرات، خاصة بعد فترة الفسحة، مشدداً على غلق البوابة، وعدم دخول أولياء الأمور أثناء اليوم الدراسي.

كما وجه بالالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، وضرورة استخدام أساليب التعلم النشط داخل الفصول، من خلال التفاعل بين المعلم والطلاب، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية فى مواعيدها المقررة، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات.