وفد وزارى وعربى يتفقد مخازن الهلال الأحمر بالعريش لمتابعة جهود دعم غزة

العريش - محمد حسين

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، بزيارة مخازن الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، حيث يتم استقبال وفرز المساعدات الإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة.

اطلع الوفد على آلية استقبال المساعدات القادمة عبر المسارات المختلفة، سواء براً عبر الطرق البرية، بحراً عبر ميناء العريش، أو جواً عبر مطار العريش الدولي. كما استمعوا إلى شرح تفصيلي حول جهود المتطوعين في تجهيز وإعادة نقل المساعدات على شاحنات مخصصة لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وسبق الزيارة استقبال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة للوفد ورحب المحافظ بالوفد الوزاري والعربي، مشيدًا بدور الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية في دعم الجهود الإنسانية، واستعرض الجهود المبذولة في استقبال المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية على متابعة سير العمليات اللوجستية والإغاثية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مع التأكيد على دور المتطوعين والجهات المختصة في تسهيل هذه المهمة.