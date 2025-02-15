وفد وزارى وعربى رفيع المستوى يزور شمال سيناء لمتابعة جهود دعم الفلسطينيين

العريش - محمد حسين

بدأ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صباح اليوم السبت، زيارة إلى محافظة شمال سيناء، لمتابعة الجهود الطبية والإنسانية المقدمة لدعم الفلسطينيين، ويرأس الوفد العربي السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

وتتضمن الزيارة متابعة استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يصلون إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري، والاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم في مستشفيات محافظة شمال سيناء، كما سيقوم الوفد الوزاري والعربي بتفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، للوقوف على مدى جاهزيتها لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد سيجري جولة تفقدية تشمل: معبر رفح البري لمتابعة إجراءات استقبال المصابين والحجر الصحي، والتأكد من سير العمل وفق أعلى معايير الرعاية الطبية، والمستشفيات في شمال سيناءللوقوف على جاهزية الفرق الطبية، وكفاءة الخدمات المقدمة للمصابين، والمخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري لمتابعة عمليات تخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان سرعة تقديم الدعم الإنساني.

يرافق الوفد عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مسؤولين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار تنسيق الجهود بين الجهات المصرية والعربية لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والإنسانية للمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية على تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، وتوفير جميع الاحتياجات الطبية والإنسانية اللازمة لهم.