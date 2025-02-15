وزير الثقافة الإيطالى يزور المتحف الرومانى بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل المتحف الرومانى اليونانى بالإسكندرية، الكساندرو جولى وزير الثقافة الإيطالى والوفد المرافق له مع السفير ميكالى كوارونى سفير إيطاليا فى مصر، حيث استقبلت الوزير الدكتورة ولاء مصطفى مدير المتحف، وأجرى الوزير والوفد المرافق له جولة داخل أروقة المتحف، واستمع إلى شرح للقطع الأثرية النادرة والتى تم ترميمها من خبراء ترميم الآثار من إيطاليا خاصة العجل أبيس.

تأتى الزيارة على هامش استقبال محافظة الإسكندرية السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتي تعتبر من أبرز الرموز العائمة لإيطاليا على مستوى العالم وذلك داخل ميناء الإسكندرية.

والسفينة، التي تحمل لقب "السفينة الأجمل في العالم"، تمثل جزءًا من جولتها العالمية 2023-2025، وستتوقف في ميناء الإسكندرية ضمن محطتها الخامسة والثلاثين في هذه الجولة الممتدة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025.

ويمكن زيارة السفينة في ميناء الإسكندرية حتى الغد الأحد 16 فبراير، حيث ستكون متاحة ومجانًا للزيارة عبر الحجز المسبق بالموقع الرسمي للاستمتاع بمشاهدة كافة تفاصيل السفينة الشراعية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان.



زيارة وزير الثقافة الإيطالى للمتحف الرومانى



وزير الثقافة الإيطالى يزور المتحف الرومانى بالإسكندرية