وزير الإسكان: 835 ألف متر مكعب مياه شرب تقدم يوميا للمواطنين

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمشروع محطة مياه القناطر الخيرية، والمقامة على مساحة 10 أفدنة، بطاقة تصميمية للمحطة 69,120 الف م3/ يوم، وتخدم المحطة 600 ألف نسمة بمدينة القناطر الخيرية والقرى المحيطة بيها، المحطة تعمل بنظام التقليدى لتنقية مياه الشرب.

وحرص الوزير والمحافظ، على تفقد مأخذ المحطة من نهر النيل بالقناطر الخيرية، وكذلك متابعة مراحل العمل بالمحطة حتى تقديم كوب ماء نظيف وأمن للمواطني، كما تجول وزير الإسكان ومرافقوه فى المحطة ومركز خدمة العملاء، لمتابعة سير العمل، ووجّه الشكر للعاملين فى المحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم افضل خدمة للمواطنين، وتنفيذ أعمال الصيانة بأستمرار للحفاظ على المحطة وإطالة عمرها الافتراضي.

رافقه خلال الجولة، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى فى القليوبية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وكشف الوزير خلال تصريحات صحفية، أن شركة مياه الشرب بالقليوبية تقدم 835 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا لم لكنى المحافظة، بجانب الرؤية والخطط لاستيعاب خدمات الصرف الصحى وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جارى دراسة تقنين الأوضاع داخل الأحوزة العمرانية، والعمل تدعلى تحديثها على مستوى الجمهورية، موضحا أن الوزارة تقوم بمواجهة كل التحديات لتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين الخدمة وتوصيلها بكفاءة.

وألمح، أنه سيتم دراسة كافة الحالات الملاصقة للأحوزة العمرانية القائمة وأى مكان يحتاج دعم أو توسعة سيتم التدخل العاجل لإقراره.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات الصرف الصحى فى القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تشمل توصيل خدمة الصرف الصحى لـ23 قرية، وإنشاء 3 محطات معالجة، بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، وهى محطة رفع (الكوم الأحمر - نوى - نوب طحا - الزهويين - كفر سندوه - المريج - كفر الصهبى - كفر الشيخة سالمة - كفر الدير والحصافة)، ومحطة معالجة القشيش"، بطاقة 25 ألف متر مكعب/يوم، ومحطات رفع (الغريرى - العطارة - القشيش - الحزانية - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - عرب الشعارة)، ومحطة معالجة منشأة الكرام، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ومحطات رفع (منشأة الكرام، تل بنى تميم - كفر الشرف القبلى - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري)، ومحطة معالجة الكوم الأحمر، بطاقة 20 ألف م3/يوم.