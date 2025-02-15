وزارة التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الاقصر

كتب مدحت وهبة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الاقصر، حيث افتتحه المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وذلك بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر بحضور دكتور منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي ، و محمد حسن بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر وقيادات العمل بقطاع التنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ والحضور أروقة المعرض الذى تستمر فعالياته حتى 20 من فبراير الجارى، حيث التقى العارضين واستمع إلى شرح حول المنتجات اليدوية والتراثية المتميزة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج وأشغال الخوص والمفروشات القطنية والكروشيه والمكرمية والملابس التراثية والخزف ومنتجات الديكور من الأخشاب والنحاس ووالمشغولات والاكسسوارات من الفضة ومنتجات الألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة.

وأثنى محافظ الأقصر على جودة الخامات ودقة التصميمات التي جمعت بين الأصالة والحداثة، مشيرا إلى دور معارض ديارنا التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي فى تسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

ويضم المعرض المقام على مساحة 1000 متر 32 باكية لمنتجات 40 عارضا وعارضة من محافظة الأقصر، وبورسعيد ، المنيا، القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، أسوان، والمجلس القومي للمرأة.

وتأتي هذه النسخة بمحافظة الأقصر لتقدم أكبر تشكيلة من المنتجات الرمضانية مع اقتراب شهر رمضان الكريم ومنها المنتجات الغذائية المتميزة بالأسعار المناسبة وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

هذا ومن المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامة المعرض.