نتنياهو يجرى تقييمات أمنية مع قرب انتهاء مهلة تهديد ترامب لحماس

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن بنامين نتنياهو سيُجري مشاورات أمنية مساء اليوم مع انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى هدد فيها بإشعال الجحيم على غزة إلا لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحده بحلول منتصف ظهر الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إفراج حماس عن أسرى اليوم السبت، قائلا: "حماس أطلقت للتو سراح 3 رهائن من غزة بينهم مواطن أمريكي".