نتنياهو يجرى تقييمات أمنية مع قرب انتهاء مهلة تهديد ترامب لحماس

قالت وسائل إعلام عبرية، إن بنامين نتنياهو سيُجري مشاورات أمنية مساء اليوم مع انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى هدد فيها بإشعال الجحيم على غزة إلا لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحده بحلول منتصف ظهر الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إفراج حماس عن أسرى اليوم السبت، قائلا: "حماس أطلقت للتو سراح 3 رهائن من غزة بينهم مواطن أمريكي".
وأكد ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن ما فعلته حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهائن.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله الساعة 12 ظهرا وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن، مؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.