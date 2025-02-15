اليوم السابع
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السبت، 15 فبراير 2025 02:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منسقة أممية: الهجوم على "قافلة" اليونيفيل "غير مقبول".. ويستدعى تحقيقا عاجلا

السبت، 15 فبراير 2025 02:00 ص
منسقة أممية: الهجوم على "قافلة" اليونيفيل "غير مقبول".. ويستدعى تحقيقا عاجلا اليونيفيل - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت أن الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لقوات "اليونيفيل" الجمعة بالقرب من مطار بيروت "غير مقبول على الإطلاق"، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل وشفاف لضمان محاسبة المسئولين عن الاعتداء.

كما قالت بلاسخارت - في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان الجمعة - التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية وجميع الجهات المعنية للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006).

وقالت: إن مثل هذا الاعتداء العنيف؛ يهدد سلامة موظفي للأمم المتحدة، الذين يبذلون جهودًا متواصلة للحفاظ على الاستقرار في لبنان، وغالبًا ما يواجهون مخاطر كبيرة أثناء أدائهم لعملهم.







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