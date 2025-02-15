مندوب فلسطين بالجامعة العربية: المساعدات جزء من استراتيجية عدم تهجير أهل غزة

العريش - بيشوى رمزى

قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، إن الخطوة الأولى لمجابهة دعوات التهجير من قطاع غزة تتجلى في العمل على تثبيت الناس على أرضها، عبر تقديم المساعدات الإنسانية لهم للتخفيف من معاناتهم.

وأضاف العكلوك، في تصريحات على هامش تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تابعة للجامعة العربية الى قطاع غزة، أن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني من حرب إبادة تهدف في الاساس إلى إجبارهم على الرحيل من بلادهم.

وتابع: الشعب الفلسطيني سيثبت على ارضه ولكن تبقى الحاجة الملحة إلى توفير حياة كريمة لهم بعد أكثر من 15 شهرا من محاولات الاحتلال هدم الحياة في القطاع، مشيدا بجهود الجامعة العربية في تقديم الدعم لغزة ولسكانها.



