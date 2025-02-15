مقتل 4 جنود و15 مسلحا فى عمليتين أمنيتين شمال غرب باكستان

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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /السبت/، مقتل أربعة من جنوده، و15 مسلحا؛ إثر اندلاع مواجهات بين الجانبين في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.



وذكر الجيش الباكستاني - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن "تسعة مسلحين لقوا مصرعهم إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن بعدما شنت عملية مداهمة استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في إحدى المناطق بمقاطعة ديرا إسماعيل خان".



وأضاف أنه خلال عملية منفصلة، لقي أربعة من قوات الأمن الباكستانية حتفهم بالإضافة إلى ستة مسلحين إثر وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين في منطقة "ميران شاه" بمقاطعة "شمال وزيرستان"، مشيرا إلى أن عمليات التمشيط تتواصل في المنطقة للبحث عن أي مسلحين آخرين.

وعلى صعيد آخر ، وافق مجلس الشيوخ الباكستاني على ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية تهدف إلى تغليظ العقوبة بحق المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر والتسول القسري وتهريب الفتيات إلى خارج البلاد لأغراض غير مشروعة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أن مشاريع القوانين الثلاث تجرم التسول المنظم، وترفع عقوبة السجن بحق المدانين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر لمدة قد تصل إلى عشرة أعوام.



تأتي هذه التعديلات عقب مقتل عشرات الباكستانيين خلال الأشهر الأخيرة في حوادث انقلاب قوارب هجرة غير نظامية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق عصابات التهريب، علاوة على ورود شكاوى من جانب عدة دول تفيد بتورط عدد من المواطنين الباكستانيين المسافرين إلى الخارج، لأداء الحج أو العمرة أو بدعوى زيارة أقاربهم، في أعمال تسول وأن هناك عصابات تقف وراءهم.