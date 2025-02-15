مركز المناخ: من 15 فبراير حتى 15 مارس أهم فترة لكافة المحاصيل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أننا حاليًا فى فترة السلف والدين بين طوبة وأمشير والتى يتلون فيها الجو بكل ألوان التقلبات "دافىء ثم بارد ثم دافئ.. رطوبة ثم جفاف ثم رطوبة"، وهو ما يتسبب فى حالة ارتباك للزرع.

أضاف فهيم أن الفترة من 15 فبراير إلى 15 مارس التى تكون شهر أمشير وجزء من برمهات، هي أهم فترة لكافة المحاصيل بدون استثناء، ولو عدنا إلى المواسم الماضي أن هذه الفترة هي صمام الأمان للموسم كله لو مرت على خير.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول هذه الفترة:

1- تمهد لبداية الموسم الانتاجي للفاكهة لانها الفترة التى تستعد اشجار الفاكهة فيها للتجهيز للموسم الجديد .

2- هذه الفترة التى تمتلئ الحبوب فى القمح والشعير والفول والبسلة والكمون واليانسون والشمر والكسبرة والكتان.

3- هذه الفترة تاخد أعلى إنتاج لمحاصيل الفراولة والخرشوف وغيرها.

4- فترة التزهير وتمام العقد الآمن للخضر الشتوية "تحت الانفاق" ولاشجار الفاكهة "عنب مانجو نخيل زيتون خوخ تفاح ".



5- أهم فترة للمحاصيل الارضية "بطاطس صيفي وبنجر وبصل وثوم".



6- فترة البداية الصحيحة لموسم المحاصيل الصيفية المبكرة مثل خضر المكشوف والفاصوليا الصيفي وغيرها.

7- فترة رواج سوق الحشرات والأمراض والظواهر الغريبة، وهنا لا يجب التعامل بنفس معاملات وتدخلات المواسم التى مرت وكأنها قوالب محفوظة صماء وهى فترة عكس موسم 2024 تماما في كتير من ظروفها المناخية.



