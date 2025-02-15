مدينة القرنة تجرى أعمال سور ترعة ضوه على المسار السياحى.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة القرنة العمل فى مشروع جديد لدعم حركة السياحة فى البر الغربى، وهو مشروع تطوير وإنشاء سور ترعة ضوة على المسار السياحى بالقرنة، وهو عبارة عن قطاع من الخرسانة والمبانى على شكل عقود والكريتال CNC على شكل قرص الشمس، والقطاع الثانى يحتوى على حائط ساند من الخرسانة يعلوه سور من الكريتال CNC باسم الأقصر.

ومن جانبه كشف المهندس أسعد مصطفى، منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، أنه تم مراعاة الهوية البصرية فى جميع الأعمال المبانى والحديد والحوائط الساندة وذلك بإجمالى أطوال 400 متر طولى، مشيرًا إلى أن المشروع تضمن تطويره بالكامل بدءًا من أعمال الدبش والخرسانات وأعمدة الهاشمى وبلغ عرض الرصيف 8 متر مربع، ويتكون من 4 بلكونات بطول 13 متر وعرض 4 متر، ويوجد به عدد 4 برجولات خشبية وأعمدة ديكورية ومنظومة كاميرات مراقبة.

وأضاف المهندس أسعد مصطفى، لـ"اليوم السابع"، إنه تم مؤخرًا افتتاح موقف القرنة الجديد بمدينة القرنة بالبر الغربى، معلنًا بدء تشغيله وتشغيل موقف الحافلات السياحية، حيث أن المشروع يضم موقف للموتسيكلات عبارة عن أرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسى، بمسطح 850 م2 سعة حوالى 250 موتوسيكل وبه غرفة أمن كاميرات الموقف، وكذلك موقف للسيارات عبارة عن بايكات مسقوفة وأرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسى بمسطح 4300 م2، بعدد 60 بايكة بسعة 120 سيارة ميكروباص، وبه عدد 1 غرفة إدارة و2 غرفة أمن وتذاكر، وغرفة محولات كهرباء وكافيتريا 30 م2 يفصل بينهما سور ارتفاع 1.00 م وبه بوابة للمشاة، والمسجد بمسطح 270 م2 مكون من حمام سيدات ومصلى سيدات وحمام رجال وميضة وصحن المسجد ومدخل مغطى خشب CNC.

أعمال سور ترعة ضوه على المسار السياحى بمدينة القرنة