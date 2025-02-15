اليوم السابع
Ads
السبت، 15 فبراير 2025 11:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن ووفد جامعة الدول

السبت، 15 فبراير 2025 10:40 ص
محافظ شمال سيناء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن ووفد جامعة الدول جانب من الجولة
العريش - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك لدى وصولهم إلى مطار العريش الدولي، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

رحب المحافظ بالوفد الوزاري والعربي، مشيدًا بدور الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية في دعم الجهود الإنسانية بمحافظة شمال سيناء. واستعرض اللواء خالد مجاور الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكد من جاهزية المرافق الصحية واللوجستية لمواصلة عمليات الإغاثة.

5bcfc1b3-10eb-481e-9708-86296aeeda69
وصول الوفد

 

17e22dff-999a-473f-b29b-90e388a6f3b2
محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرى الصحة والتضامن ووفد جامعة الدول

 

dcedb76b-1461-4515-bfda-78125fc8d603
محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرى الصحة والتضامن ووفد جامعة الدول

 







مشاركة

شمال سيناء

مطار العريش

معبر رفح

وزارة الصحة

وزارة التضامن

المساعدات الإنسانية

الجرحى الفلسطينيون

جامعة الدول العربية

خالد عبد الغفار

مايا مرسي

حسام زكي

هيفاء أبو غزالة

خالد مجاور






الرجوع الى أعلى الصفحة