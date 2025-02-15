محافظ شمال سيناء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن ووفد جامعة الدول

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك لدى وصولهم إلى مطار العريش الدولي، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

رحب المحافظ بالوفد الوزاري والعربي، مشيدًا بدور الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية في دعم الجهود الإنسانية بمحافظة شمال سيناء. واستعرض اللواء خالد مجاور الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكد من جاهزية المرافق الصحية واللوجستية لمواصلة عمليات الإغاثة.



وصول الوفد



محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرى الصحة والتضامن ووفد جامعة الدول