محافظ المنوفية: الموافقة على ترخيص 77 مشروعا زراعيا وتوزيع 33 ألف طن أسمدة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تمت الموافقة على استخراج (77) ترخيص تشغيل ( مزارع دواجن وماشية ، مصانع، محلات أعلاف، مناحل ) تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص ، وإجراء معاينات ميدانية لـ 6 مزارع دواجن وماشية والمرور على (30) مصنع خلال أسبوع ، مشيراً إلى استخراج عدد( 133) ترخيص خلال الفترة من أول يناير حتى 15/2/2025.

كما أشار إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 13 كيلو و400 متر( تطهير تعاونى –تحسين – ذاتى)، حيث شمل التطهير نواحى شبين الكوم وقويسنا ومنوف وتلا والشهداء، وذلك خلال اسبوع لخدمة (1175) فدان زراعى وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 33 ألف و250 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي فى الأول من أكتوبر 2024 وحتى 11فبراير 2025 ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد الصرف لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها ، تم المرور على مساحة (1509) فدان من الخضر والفاكهة وعلاج (974) فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فضلا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.