محافظ الإسماعيلية يوجِّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن سرعة إنجاز الأعمال لمشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم مديرية الطرق والنقل حاليا بتنفيذ 10 مشروعات بنطاق محافظة الإسماعيلية، منها مشروعين بالقنطرة غرب هم طريق بر أيمن ترعة بورسعيد الواصل بين طريق معدية السيارات بالقنطرة غرب حتى السكة الحديد، وكذلك مشروع إنشاء كوبري سيارات لتنفيذ مدخل جديد لمدينة القنطرة غرب ويخدم أيضًا سوق الجملة الجديد والذي تم الانتهاء من إنشائه بالفعل، وتبلغ الاستثمارات المحددة لتنفيذ الأعمال حوالي 50 مليون جنيه.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال بدأت من بداية فبراير الجاري ومن المنتظر الانتهاء منها خلال 6 أشهر، وهي تشمل إنشاء طريق بطول 1200 متر، تضم الأعمال جميع المرافق والإنارة، وكوبري للسيارات في نهاية الطريق أمام إدارة مرور القنطرة.

وقد بدأت أعمال تمهيد وتوسيع الطريق الجاري إنشائه بعرض 14 مترا.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة لربط المراكز ببعضها بطرق رئيسية وفرعية.