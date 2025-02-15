محافظ أسوان: انتظام تشغيل كافة العبارات النيلية بالمدن والمراكز

أسوان - صلاح المسن

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أنه تم تكليف إدارة المراسى بإعادة تخطيط وتوزيع إستخدام العبارات النيلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل بما يصب فى صالح المواطنين بالجزر وقرى غرب النيل، على أن يتم تنفيذ ذلك فور افتتاح كوبرى ومحور دراو بما يتكامل مع افتتاح وتشغيل كوبرى كلابشة الجديد، وكوبرى بديل خزان أسوان الحر.

وأوضح محافظ أسوان، انتظام تشغيل كافة العبارات بالمدن والمراكز، ومن بينها عبارة جزر الشلال، والتى تسع 50 راكبا، وتصل حمولتها إلى 50 طنا، وتستوعب نحو 4 سيارات صغيرة بما يساهم فى تلبية مطالب أهالى القرى والمناطق الواقعة غرب النيل ، وأيضاً بالجزر النيلية.

كان قد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أنه بناءاً على طلب المحافظة وافق الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على إعتماد 12 مليون جنيه لإعادة تركيب الكابل الرئيسى للكهرباء من أجل تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بطول 5 كم بعد الكوبرى تجاه المطار لتحقيق الأمان والسلامة أمام قائدى السيارات والمركبات.



