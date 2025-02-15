لبنان: استمرار محاولات نقل اللبنانيين العالقين من طهران

إيمان حنا

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، استمرار الجهود المكثفة لمتابعة أوضاع المواطنين اللبنانيين العالقين في طهران، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على مدار الساعة لتسهيل حركتهم من وإلى لبنان. وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، ببذل كافة المساعي اللازمة لتأمين الرحلات الجوية ونقل المواطنين الراغبين في السفر إلى طهران أو العودة منها، وفي هذا الإطار، فإن سلطات الطيران المدني في لبنان تترقب موافقة الجهات المختصة في مطار طهران الدولي لمنح الإذن بالهبوط لرحلات شركة طيران الشرق الأوسط، التي تعتزم تسيير ثلاث رحلات إلى طهران اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلات شركة طيران الشرق الأوسط، التي كانت مقررة أمس، لم تحصل على أذونات الهبوط في مطار طهران، مما أدى إلى تأجيلها".

وأكدت الوزارة التزامها "مواصلة التنسيق مع السلطات المختصة لضمان سلامة المسافرين وتيسير عودتهم في أسرع وقت"، مشددة على "حرصها على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف بأقصى سرعة".