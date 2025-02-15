لبنان: اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين عودة اللبنانيين العالقين فى إيران

إيمان حنا

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل فى لبنان، في بيان رسمي لها، أنها تتابع عن كثب أزمة الطائرة الإيرانية واللبنانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من طهران، وفق الوكالة اللبنانية للإعلام .

وأشار وزير الأشغال العامة والنقل إلى اتخاذ التدابير الللازمة لإعادة العالقين فى إيران بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية والمغتربين وشركة طيران الشرق الأوسط، وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في العودة مباشرة أو عبر أي بلد مجاور وفقًا للظروف المتاحة، من دون أن يتحملوا أي تكاليف إضافية، مثمنا تفهم المواطنين اللبنانيين وصبرهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن .

كما أوضح أن التنسيق يتم مباشرةً مع السفير اللبناني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستكمال الإجراءات ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ، فيما تستمر وزارة الخارجية في اتصالاتها مع الجهات الإيرانية لتسهيل العودة الفورية.

وشددت الوزارة على أن ضمان انتظام العمل في مرافق مطار رفيق الحريري الدولي وفق أعلى المعايير الدولية هو من أولوياتها، حفاظًا على استمرارية تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي يعدّ بوابة لبنان إلى العالم، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الحلول المناسبة لضمان عودة خط الطيران بين لبنان وإيران إلى العمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة الوطنية العامة والأهداف المرجوة.

وكانت أحداث عنف وشغب قد اندلعت مساء أمس وقام محتجون بقطع طريق مطار رفيق الحريرى وإشعال النيران فى إطارات السيارات، ونسبت لمؤيدين لحزب الله اعتراضا على وقف الطيران من طهران إلى بيروت .