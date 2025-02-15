كلية العلوم جامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات المدرسة الفلكية الرابعة

قنا صابر سعيد

نظمت كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، أعمال المدرسة الفلكية الرابعة “مُناخ وفيزياء فلكية” وذلك بالتعاون مع قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر وقسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

واستقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وفد محاضرين المدرسة الفلكية وذلك بحضور كل من الدكتور جمال عبد الله عميد كلية العلوم، والدكتور أبوالوفا ابوالمعارف، رئيس قسم الفيزياء، والدكتورة إيمان فؤاد السيد، أستاذ الفيزياء الجوية المساعد، ومنسق المدرسة الفلكية والدكتور بدري نوبي، أستاذ الفيزياء الجوية المتفرغ.

وثمن عكاوي، أنشطة المدرسة وعلى جهود كلية العلوم فى تعزيز وتطوير الشراكات البحثية مع المؤسسات المحلية، ودعم الابتكار والإبداع بين الباحثين والطلاب والذى يعكس رؤية الجامعة الطموحة نحو الريادة البحثية والإسهام الفاعل في مواجهة التحديات المجتمعية والتنموية.

وكانت فعاليات المدرسة الفلكية الرابعة قد أُفتتحت يوم 11 فبراير الجارى، بقاعة المناقشات العلمية بكلية العلوم وتضمنت أعمال المدرسة عدة محاضرات علمية.

وتمت المشاركة من طلاب التعليم الابتدائي من مدرسة تحيا مصر، وطلاب التعليم الإعدادي من مدرسة قنا الرسمية للغات و طلاب التعليم الثانوي من مدرسة Qena STEM School ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنين ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، وتدريب جميع الطلاب المشاركين على التعريف علي أجهزة الرصد الجوي بمركز بحوث الأرصاد الجوية بمقر الجامعة، وبعض التدريبات الخاصة بفيزياء الفلك مثل رصد البقع الشمسية أثناء التدريب الصباحي وشرح مراحل القمر، وكيفية حدوث الكسوف والخسوف مع رصد عملي للقمر، وكيفية الاهتداء بالنجوم في معرفة الاتجاهات والتعرف على المجموعات النجمية وكيفية قراءة السماء ورصد النجوم من خلال التلسكوبات النجمية وبعض من تطبيقات الموبايل خلال التدريب المسائي، حيث تم رصد القمر وكوكب المريخ والمشتري وزحل والزهرة ومجموعة الجبار وذات الكرسي والدب الأكبر بوضوح والنجوم الشعرى الشامية والشُعرى اليمنية ونجم الدبران ومنكب الجوزاء.