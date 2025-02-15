كتائب القسام تقدم هدية ذهب إلى الأسير "ساغي ديكل حن" بعد ولادة ابنته

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت مصدر في كتائب القسام، إن الكتائب قدمت للأسير "ساغي ديكل حن" قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره.

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أن المقاومة قررت الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين.

وذكر أبو عبيدة أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم: (ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن).

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه مستعد لاستقبال الأسرى من نقطة واحدة بعد نحو ساعة في رعيم بغلاف غزة.

وقد بدأت الاستعدادات لعملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وانتشر عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.