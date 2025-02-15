عميد طب طنطا يستقبل نائب رئيس المكتب التنفيذى بالمجلس العربى للاختصاصات الصحية

الغربية - مصطفى عادل

استقبل الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعضاء فريق تقييم البرامج بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية "البورد العربي" برئاسة الدكتور محمد الهادى السويحلى نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية، ورئيس المجلس العلمي لطب الأطفال بالبورد العربي، وعضوية لواء طبيب أحمد حسن التاودى أستاذ جراحة التجميل بالأكاديمية الطبية العسكرية، ومدير مكتب البورد العربي بالقاهرة والدكتور عمار عبد اللطيف حسين - عن بعد عبر "Zoom Meeting"، تمهيدا لاعتماد قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا، كمركز تدريب معتمد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالباسط رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة راجية شرشر المشرف الأكاديمي على البورد العربي، ومنسق الزمالة المصرية، والدكتور محمد مختار مبروك نائب المشرف الأكاديمي ومدير إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي ومن قسم طب الأطفال، و الدكتور محمد الشنشورى رئيس القسم السابق، والدكتور عادل حجاج رئيس وحدة الدم وأورام الأطفال، ونائب مدير مستشفى سرطان الأطفال الجامعي للشئون الفنية.

ورحب الدكتور أحمد غنيم، باستمرارية التعاون مع البورد العربي بعد اعتماد قسم الأشعة التشخيصية بالكلية رسميا، و جارى استكمال إجراءات اعتماد أقسام الباطنة وطب وجراحة العين والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية، مشيرا إلى تدريب أطباء البورد العربي داخل قطاعات المستشفيات الجامعية، تحت إشراف الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام المعنية ونخبة متميزة من أساتذة كلية الطب جامعـة طنطا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، خلال لقائه أعضاء الوفد، أن قسم طب الأطفال بمستشفيات جامعـة طنطـا يتحمل عبئا كبيرا فى تقديم خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة الطبية لأطفال محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، حيث نجح القسم خلال عام 2023 م فى علاج 108327 حالة بمعدل 9000 حالة شهريا و750 حالة يوميا متفوقا على عام 2022 م الذى شهد علاج عدد 107377 حالة وعام 2021 م الذى شهد علاج 73000 حالة، مشيدا بنجاح القسم فى علاج و 1630 حالة طفل خلال شهر يناير 2025 م داخل وحدات القسم بالعيادة الشاملة، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الصحي تحقيقا لرؤية مصر 2030 م.

واستمع الوفد لعرض فيديو وثائقي من الدكتور أحمد عبدالباسط رئيس قسم طب الأطفال، ورؤساء الوحدات بالقسم يوضح كافة إمكانيات القسم ووحداته وأجهزته وموارده البشرية فى مختلف قطاعات المستشفيات الجامعية وعقب انتهاء الفيديو الوثائقي تم الرد على كافة استفسارات الوفد.

وتضمن الفيديو الوثائقي الذى تم عرضه طبقا لأخر إحصائية تم إعدادها تواجد 14 وحدة طبية متخصصة داخل قسم طب الأطفال بطاقة استيعابية 225 سرير تعمل على مدار 24 ساعة بمختلف قطاعات مستشفيات جامعـة طنطا داخل المستشفى الرئيسي والمستشفى التعليمي العالمي والفترة الصباحية بالعيادة الشاملة بالإضافة لـ52 حضانة منهم 37 بالمجان و16 بالمستشفى التعليمي العالمي وبالنسبة لموارد القسم البشرية فيضم 96 عضو هيئة تدريس وعدد 96 هيئة معاونة و 45 طبيب مقيم و414 تمريض و4 سكرتارية و4 عمال بالإضافة إلى 10 قاعات تدريس وكما شمل العرض نشاطات القسم المختلفة ومشروع تصميم مخطط مستشفى طب الأطفال الجديد تحت الإنشاء.