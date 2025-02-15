اليوم السابع
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عائلة وراء تسريب امتحانات فى سوهاج.. النيابة الإدارية تكشف التفاصيل

السبت، 15 فبراير 2025 07:30 م
عائلة وراء تسريب امتحانات فى سوهاج.. النيابة الإدارية تكشف التفاصيل النيابة الإدارية
كتب أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

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كشفت النيابة الإدارية تفاصيل إحالة 5 مسؤولين من عائلة واحدة، بالإدارة التعليمية بطما إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، حيث تم تسريب نموذج (ب) للغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) للغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل موعد الامتحانات.

التفاصيل:

• إحالة 5 مسؤولين بالإدارة التعليمية بطما للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025.
• المتهمون: وكيلتا مدرستين (شقيقتان)، رئيس قسم التعليم الثانوي (زوج المتهمة الأولى)، مدير الإدارة التعليمية بطهطا، ومديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي.
• الامتحانات المسربة:
• نموذج (ب) للغة العربية – الصف الثاني الإعدادي.
• نموذج (B) للغة الإنجليزية – الصف الخامس الابتدائي.
• آلية التسريب: تصوير الأسئلة وإرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل موعد الامتحانات.
• تورط المتهمين في:
• تصوير وتسريب الامتحانات وإرسالها للآخرين.
• الانضمام لمجموعات إلكترونية لتبادل التسريبات.
• التقاعس عن الإبلاغ فور العلم بالتسريب.
• الإهمال في تأمين أوراق الامتحانات.
• الإجراءات المتخذة:
• إلغاء النماذج المسربة واستبدالها بأخرى فورًا.
• تشكيل لجنة تحقيق وضبط الواقعة.
• إيقاف 3 مسؤولين بالإدارة التعليمية بطما لمدة شهر بقرار من محافظ سوهاج.
• إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة بقرار من النيابة الإدارية.







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النيابة الإدارية

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