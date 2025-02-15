عائلة وراء تسريب امتحانات فى سوهاج.. النيابة الإدارية تكشف التفاصيل

كتب أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

كشفت النيابة الإدارية تفاصيل إحالة 5 مسؤولين من عائلة واحدة، بالإدارة التعليمية بطما إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، حيث تم تسريب نموذج (ب) للغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) للغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل موعد الامتحانات.

التفاصيل:

• إحالة 5 مسؤولين بالإدارة التعليمية بطما للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025.

• المتهمون: وكيلتا مدرستين (شقيقتان)، رئيس قسم التعليم الثانوي (زوج المتهمة الأولى)، مدير الإدارة التعليمية بطهطا، ومديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي.

• الامتحانات المسربة:

• نموذج (ب) للغة العربية – الصف الثاني الإعدادي.

• نموذج (B) للغة الإنجليزية – الصف الخامس الابتدائي.

• آلية التسريب: تصوير الأسئلة وإرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل موعد الامتحانات.

• تورط المتهمين في:

• تصوير وتسريب الامتحانات وإرسالها للآخرين.

• الانضمام لمجموعات إلكترونية لتبادل التسريبات.

• التقاعس عن الإبلاغ فور العلم بالتسريب.

• الإهمال في تأمين أوراق الامتحانات.

• الإجراءات المتخذة:

• إلغاء النماذج المسربة واستبدالها بأخرى فورًا.

• تشكيل لجنة تحقيق وضبط الواقعة.

• إيقاف 3 مسؤولين بالإدارة التعليمية بطما لمدة شهر بقرار من محافظ سوهاج.

• إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة بقرار من النيابة الإدارية.