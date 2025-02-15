سقوط أخطر مبتز إلكتروني.. 6 سنوات حبسا لاستهدافه قاصرات بطرق صادمة

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمواكبة الجرائم الإلكترونية، كشفت التحريات، بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية الدولية، عن ضبط أحد مخترقي الحسابات في إحدى محافظات الدلتا، بعدما استهدف أكثر من 100 فتاة قاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهددًا إياهن بنشر صورهن الخاصة مقابل مبالغ مالية.

التفاصيل:

• المتهم اخترق حسابات شخصية لفتيات مصريات وأجنبيات قاصرات.

• استخدم صورهن الخاصة للابتزاز والتهديد بالنشر عبر الإنترنت.

• حصل على تحويلات مالية بعملات مختلفة من الضحايا.

• النيابة العامة وجهت له تهم الاتجار بالبشر، هتك العرض، والابتزاز.

• محكمة الجنايات قضت بسجنه 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

• هيئة الرقابة الإدارية تحذر المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني وتدعو إلى الإبلاغ عن أي محاولات اختراق أو ابتزاز.