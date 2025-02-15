سطوع الشمس وزوال الشبورة وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم السبت 15-2-2025 بقيم تتراوح من 2 الى 3 درجات مع زوال الشبورة المائية وسطوع الشمس وانتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية عقب زوال الشبورة المائية.

واعلنت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ان المحافظة ستشهد اليوم السبت 15فبراير 2025 ارتفاعا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 الى 3درجات مع ظهور شبورة مائية.

وتتعرض محافظة الإسماعيلية لشبورة مائية بالاضافة الى الرياح المعتدلة بسرعة 24كم /ساعة، ودرجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ومدن المحافظة بناءً على التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاصة بتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين وسائقي المركبات بأخذ الحيطة وتخفيض السرعة.

ووجهت المحافظة للمسافرين نصائح القيادة الآمنة أثناء الشبورة وهى اتباع النصائح و الإرشادات الخاصة بالمرور والقيادة بسرعة منخفضة وبحذر شديد وتجنب القيادة عند انعدام الرؤية وتشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة وزيادة المسافة الآمنة بين المركبات استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر وفتح جزء بسيط من نوافذ السيارة لتجنب تكثف البخار وإطلاق التنبيه الصوتي على فترات لتنبيه المركبات الأخرى واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية، ضرورة الالتزام بهذه التعليمات للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب المخاطر الناتجة عن ضعف الرؤية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت 15 فبراير 2025، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ويسود اليوم طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 19

