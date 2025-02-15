"زراعة عين شمس" تنظم غدا ملتقى توظيفيا لربط خريجي الكلية بسوق العمل

محمود راغب

تنطلق غداً الأحد الموافق 16 فبراير فعاليات الملتقى التوظيفى لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، ويستمر لمدة يومين حتى 17 فبراير الجارى تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور غادة فاروق حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ولاء محمد عبد الغنى السيد عميد كلية الزراعة.

ويشارك فى الملتقى فى نسخته الحاليهة وفود تمثل العديد من الجامعات والكليات ترسيخا لمبدأ تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب من مختلف التخصصات والثقافات تأتى الوفود ممثلة من كليات الزراعة بجامعات القاهرة وبنها (مشتهر)، وكلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان، وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وكلية التغذية وتكنولوجيا الغذاء جامعة حلوان، وكلية البيوتكنولوجى جامعة النيل الأهلية، وكلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وكلية التكنولوجيا الحيوية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية الطب البيطرى جامعة عين شمس، وكلية العلوم جامعة القاهرة الملتقى فى نسخته الحاليه يهتم بشكل خاص بالقطاع الزراعي، بإعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

يستهدف الملتقى تمكين طلاب كلية الزراعة - قادة المستقبل - وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمساهمة فى تطوير القطاع الزراعى المصرى لبناء مجتمع مزدهر.

ويشارك فى الملتقى نخبة من القيادات بحضور الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة نائبا عن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى علاء فاروق، الدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية- نائبا عن الدتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث، الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركزالبحوث الزراعية نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتورة غادة حجازى - نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات.

ويشرف على تنظيم الملتقى فريق من الكوادر العلمية يضم كلاً من الدكتور نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة، والدكتور ممدوح حلمى عثمان القليوبي، والدكتور محمد فرج محمد نصر خلاف أستاذى الصناعات والألبان، والدكتور نعمة قطب السنوسى أستاذ الوراثة، والدكتور فيصل بيومى عبد السلام أستاذ الدواجن، والدكتورة هبه نور الدين محمد أستاذ الاجتماع الريفى المساعد، والدكتورة سماح هاشم السيد أستاذ الميكروبيولوجى المساعد، الدكتورة دينا احمد على الباحث بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة

يأتى الملتقى فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، حيث يتضمن معرضاً لمنتجات الشركات المشاركة ومشاريع التخرج والشركات الناشئة للطلاب والخريجين، إضافة إلى محاضرات توعوية من رجال الصناعة لربط التعليم الأكاديمى بالمواقع الإنتاجية.