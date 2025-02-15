رفع 2670 طن مخلفات بلدية و4 شركات نظافة تعمل بالمنطقة المركزية بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بمدينتى المنصورة وطلخا، وأوضح أنه تم خلالها رفع 2100 طن مخلفات هدم وتجمعات مخلفات بلدية ونقلها إلى المدفن الصحى بقلابشو، ورفع 570 طن مخلفات بلدية ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، بالإضافة إلى رفع أتربة وناتج تقليم الأشجار من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتى المنصورة وطلخا، مؤكدا أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية تأتى فى إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعى البيئة والنظافة.

وأكد محافظ الدقهلية على الالتزام بالزى الموحد للعمال، للحماية من مياه الأمطار وبرودة الجو، وتوفير الأمن والسلامة المهنية لهم، وضرورة استمرار متابعة أعمال شركات النظافه المكلفة بكنس الشوراع والجمع المنزلي، والتى بلغت أربع شركات ووصل إجمالى العمالة التى تعمل على مدار ثلاث ورديات بمدينة المنصورة وطلخا حوالى 1000 عامل على مدار اليوم، فى إطار إجراءات رفع الكفاءة وتحسين الخدمة المقدمة.

ومن جهته، أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبمتابعة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشارك فى الحملة رؤساء المراكز والمدن المشار إليها، بإشراف الأستاذ فهمى علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

ورفعت الحملة المخلفات بالمنطقة المركزية خلال أربعة أيام، وشملت، شوارع الجيش والمشاية والجمهورية ومنطقة المجزر وسندوب وحى الأشجار وشارع قناة السويس والإمام محمد عبده والترعة والدراسات وعبد السلام عارف والطريق الدائرى وابن زيد والزعفران وشارع بورسعيد والجلاء وجيهان وحى الجامعة، وشارع النوادى وتقسيم الكوكاكولا وتقسيم غنام وشارع المستشفى ومجمع المدارس وصلاح سالم والمعاهدة بمدينة طلخا، إلى جانب رى الحدائق المفتوحة بشارع الجيش وتقليم الأشجار والحشائش بحديقه شجرة الدر، إلى جانب زراعة 30 شجرة بمدخل حى الأشجار، ورفع مخلفات الهدم من مدخل حى الأشجار وخلف مقابر الأقباط بسندوب.