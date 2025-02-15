رئيس وزراء لبنان يتعهد بمحاسبة المعتدين على القوات الأممية

استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي على آليات وعناصر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).. في حين أعربت القوات الأممية عن صدمتها من هذا الهجوم "الفظيع"، الذي اعتبرته "انتهاكا صارخا للقانون الدولي؛ قد يرقى لجرائم حرب".

وفي اتصال هاتفي أجراه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير لبنان للدور الذي قامت وتقوم به القوات الدولية في الجنوب.

وأكّد سلام أنه طلب من وزير الداخلية "اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين، والعمل على توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى".

وفي السياق، ذكرت قيادة اليونيفيل - في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن موكبها "الذي كان يقل قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت تعرض هذا المساء، لهجوم عنيف، وأُضرمت النيران في إحدى المركبات، حيث أصيب نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائداً إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".

وأضافت "لقد صدمنا من هذا الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب".

وشددت على أن الهجمات على قوات حفظ السلام؛ تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي؛ قد ترقى إلى جرائم حرب.. وقالت "نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".

وختمت "اليونيفيل" بيانها بالتعهد بمواصلة "جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقاً لولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701".