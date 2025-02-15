رئيس وزراء فلسطين يؤكد رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، رفض كافة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني، بالإضافة لقرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بهدف تصفية قضية اللاجئين.



جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /السبت/ خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع وزيرتي خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، وكندا ميلاني جولي، كلا على حدة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.



وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اللقائين، آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة، وأطلع الوزيرتين على جهود الحكومة في تنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة، وتوفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة لسير تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير المؤسسي.



وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، دعم سلوفينيا وكندا للجهود الدبلوماسية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا بمزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس، وتكثيف الجهود المشتركة لتطبيق القرارات الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بإرساء وقف دائم لإطلاق النار ودفع خطة إعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.