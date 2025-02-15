رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبى ومسجد

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عددا من المشروعات الإنشائية الجديدة بكفر سعد، وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بنظام حق الانتفاع BOT، والذي سيقدم خدماته لمنتسبي الجامعة والمجتمع المدني، وكذلك تفقد أعمال مسجد الحبيب المصطفى بجوار كلية الحقوق والذى من المقرر افتتاحة خلال شهر رمضان المبارك.

كما شملت الجولة، تفقد موقع إنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية الجديد، والذي بدأ العمل بهما خلال هذا الشهر.

وخلال الجولة، وجه "الجيزاوي"، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.