دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة وزيارات لطلاب المدارس بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ الثقافي فعاليات الدورة التدريبية اللغة المصرية القديمة، لطلاب أقسام الآثار بالجامعات المصرية، ألقاها الدكتور السيد محمد البنا، لنشر الوعي الاثري، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

كما احتفل متحف كفر الشيخ، باليوم العالمي للإذاعة، بمحاضرة بعنوان "يوم الإذاعة العالمي"، ألقتها الإذاعية عزة محمد غني، مدير عام الأخبار بالإذاعة المصرية، كما شهد متحف كفر الشيخ استقبال زيارة من عدد من المدارس وتضمنت الزيارة جولات إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة. كما أبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.



جانب من زيارات طلاب المدارس



دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة