جامعة دمنهور تعقد فعاليات ورشة عمل ضمن مشروع رابحة لدعم وتمكين ريادة الأعمال للسيدات

عقدت جامعة دمنهور فعاليات ورشة عمل لدعم وتمكين ريادة الأعمال للسيدات ضمن مشروع "رابحة"، وذلك بقاعة المناقشات بمبنى المعامل المركزية بالجامعة.



حاضر هاجر عمر ـ مدرب بالمبادرة، و شهدت ورشة العمل حضور عدد من سيدات المحافظة، وذلك بهدف تزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة لبدء وتنمية مشاريعهن الخاصة، وخلال الورشة تم تدريب الحاضرات على مهارات التوظيف لتمكينهن من تحقيق إمكاناتهن الكاملة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبها أكدت الأستاذ الدكتورة / منى مبروك حرص جامعة دمنهور على المشاركة في المبادرات المجتمعية، موضحة أن المشاركات بهذا المشروع تمر برحلة متكاملة تبدأ بالتدريب عبر الانترنت، تليها سلسلة من ورش العمل المتخصصة، وتنتهي بمسابقة للحصول على تمويل أولي لمشاريع هؤلاء السيدات، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي من تلك الورشة هو تزويد المشاركات من السيدات بالمهارات والمعرفة اللازمة للاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية في تطوير أعمالهن.

جدير بالذكر أن "رابحة" هو برنامج لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا ومساعدتها على تحقيق أهدافها من خلال العمل، و يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل كبير في مصر، ويهدف البرنامج المشترك الذي يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص المصري، ويعمل البرنامج على تسخير الإمكانات الكاملة لهؤلاء السيدات بصفتهن رائدات أعمال.