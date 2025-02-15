تونس: انطلاق الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا

إيمان حنا

تنطلق، غدا الأحد، بالعاصمة التونسية فعاليات الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزراء الداخلية فى الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية( الأنتربول)، وكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، والاتحاد الرياضى العربى للشرطة.

ستشهد الدورة مشاركة وزيرة الشؤون الداخلية فى الجمهورية البرتغالية فى إطار تعزيز التعاون الشرطى بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية.

وسيتم افتتاح الدورة بكلمة ممثل رئيس الجمهورية، كما سيتحدث فى الجلسة الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودى والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام للمجلس.

وستناقش الدورة عددا من الملفات، فى صدارتها مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) ومشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وتقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتى المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتى المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، كما ستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التى انعقدت فى نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.