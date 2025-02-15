تعرف على أسعار السلع داخل معرض "أهلا رمضان" بتخفيضات 30% فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

افتتح معرض "أهلا رمضان" المُقام على مساحة 1000 متر مربع، فى نطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد بتخفيضات وصلت إلى 30%.

وجاءت الأسعار داخل 23 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ كيلو البلح 10 جنيهات، سعر كيلو بط فلاحى 100 جنيه بدلا من 120 جنيها، كيلو صدور مخليه "بانيه" 200 بدلا 230 جنيها.

كما جاء كيلو لحم مفروم 200 جنيه بدلا من 240 جنيها، 2 فرخة بـ 135 بدلا من 150 جنيه، نص كرتونة بيض أحمر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها، ونص كرتونة بيض أبيض 77.5 بدلا من 82.5 جنيه، ونصف كرتونة بيض بلدى 75 جنيها بدلا من 80 جنيها، وكيس سكر أبيض 900 جرام 28 جنيها بدلا من 30 جنيها، وكيلو أرز 25 جنيها بدلا من 28 جنيها، وكيلو دقيق فاخر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

ويقدم المعرض عروضًا بشكل يومى على عدد من السلع الغذائية التى يحتاجها البيت المصرى خلال شهر رمضان الكريم.