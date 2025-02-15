تعرف على أرقام شكاوى المواطنين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الإدارة العامة لخدمة المواطنين بسرعة الحل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة من المواطنين وتكليف كافة الجهات التنفيذية بإزالة أسباب الشكاوى ومتابعة حلها.

ويمكن التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" من خلال:

* واتس آب: 01212013337

* الخط الساخن: 15330



* البريد الإلكتروني: Info7@mld.gov.eg



* صفحة فيسبوك: صوتك مسموع

* تواصل مع البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

www.shakwa.eg. الموقع الرسمي



* الخط الساخن 16528.

واستقبلت محافظة الإسكندرية خلال شهر يناير عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عدد 2630 شكوى حيث تم الاستجابة الفورية لعدد 2472 شكوى بنسبة إنجاز 73.84% والعمل على إزالة أسباب الشكاوى.

وحققت مبادرة"صوتك مسموع".. استجابة فورية لـ88.7% من شكاوى المواطنين فى فى شهر يناير الماضى، حيث استقبلت محافظة الإسكندرية حوالى 900 رسالة، تضمنت 177شكوى، تم حل 157شكوى بنسبة استجابة 88.7%.