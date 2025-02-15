تجهيز ورفع كفاءة 7 ساحات لانتظار السيارات بمدينة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ تجهيز ورفع كفاءة 7 ساحات لانتظار السيارات بمناطق مختلفة من المدينة، لتنظيم حركة المرور، وتقليل الازدحام، وتوفير أماكن آمنة ومناسبة لانتظار السيارات، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة ساحات الانتظار بمعايير حديثة، ووضع إشارات وعلامات ضوئية ذاتية الإضاءة ليلاً، لخدمة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

تم تجهيز الساحات بعد رفع كفاءة شوارع مدينة كفر الشيخ، وإعادة رصفها، منها مساحة انتظار بشارع صلاح سالم أمام المحكمة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لاستيعاب 40 سيارة، وساحة انتظار نادي الخالدين من الجانبين بسعة استيعاب 95 سيارة، و3 ساحات انتظار أمام مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، ومستشفى الجلدية بشارع عبد الهادي راضي بسعة استيعاب 125 سيارة، وساحتا انتظار بشارع الدستور أمام المستشفى العام، والإصلاح الزراعي، بسعة استيعاب 55 سيارة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، لتطوير البنية التحتية لجميع الساحات، حيث من المنتظر تجهيز عدد من الساحات الأخرى خلال الفترة القادمة لخدمة المواطنين، ولتسهيل وسيولة الحركة المرورية في المدينة.

ومن جانبه، وجّه المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة استكمال أعمال التهيئة والتسوية للساحات الجديدة، ووضع العلامات الإرشادية فيها، لتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير حلولاً عملية لمشكلة التكدس المروري، مشدداً على تخصيص أماكن لذوي الهمم.



جانب من تجهيز ساحات انتظار



تجهيز ساحة انتظار في شارع الجيش