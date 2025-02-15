اليوم السابع
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بلاغ جديد للبحث عن جثة رابعة من ضحايا سفاح المعمورة بالإسكندرية

السبت، 15 فبراير 2025 06:25 م
بلاغ جديد للبحث عن جثة رابعة من ضحايا سفاح المعمورة بالإسكندرية موقع العثور علي الجثة الثالثة لسفاح الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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أكد أميران عثمان عضو هيئة الدفاع عن "ن. أ" المتهم بقتل 3 أشخاص والمعروف بسفاح الإسكندرية، أن الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تفحص بلاغا جديدا حول شقة جديدة بمنطقة 45 بحثًا عن ضحية رابعة للمتهم، والتي يشتبه أن يكون بها جثة أخري من عدمه.

البداية عندما تقدم مالك أحد العقارات اليوم السبت، ببلاغ جديد في الإسكندرية، بعد أن عرف من خلال وسائل الإعلام بقضية المتهم، فتوجه إلى الشقة التي كان يقيم بها المتهم، وتمكن من دخولها، ووجد آثار كسر في أرضية الشقة الموجودة بالطابق الأرضي، وتخوف من أن يكون تحتها ضحية جديدة، وذلك من أجل فحصها.

تباشر جهات التحقيق في محافظة الإسكندرية التحقيق مع المتهم بقتل سيدتين والعصور علي جثة أخري لرجل بشقة بمنطقة شارع 45 العصافرة شرق الإسكندرية ليرتفع عدد ضحايا المتهم إلي 3 جثث سيدتين ورجل من ضحاياه.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثث لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.







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