بعد 22 يوما.. سعد الصغير يستعد لمغادرة السجن بعد قضاء 6 أشهر حبسا

كتب - أحمد عبد الهادى

بعد قضاء المطرب الشعبي سعد الصغير 5 أشهر و 5 أيام من مدة حبسه، يتبقى لسعد الصغير فى محبسه 22 يوما فقط ليتم خروجه يوم 9 مارس المقبل، بعد اكتمال مدة حبسه الـ6 أشهر، ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

وأكد محامى سعد الصغير على أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى أن أقراص الترامادول التي يتعاطاها سعد الصغير بقرار طبى نظرا لأنه يعانى من إصابة فى العمود الفقرى ورجله.

ودفع محامى سعد الصغير بانتفاء أركان جريمة التعاطى، كما دفع بانتفاء علم المتهم فيما نسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة بحقائبه، وبطلان التحليل الذى تم إجراؤه للمتهم.

وصل سعيد الصغير، وسط حراسة مشددة إلى مقر محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم السجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.