النيابة تستدعى مديرة حضانة دولية بالتجمع الخامس بعد بتر عقلة إصبع طفل

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعداء مديرة حضانة دولية بالتجمع الخامس، للتحقيق معها في واقعة تعرّض طفل "4 سنوات"، لإصابة بالغة أدّت إلى بتر عقلة إصبعه الخنصر باليد اليسرى، مما تسبب له فى عاهة مستديمة سترافقه مدى الحياة.

وكشفت شيرين محفوظ محامية أسرة الطفل عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن أسرته تلقت اتصالًا من إدارة الحضانة لإبلاغهم بتعرّض الطفل لإصابة خطيرة استدعت نقله إلى مستشفى متخصصة، حيث فوجئت الأسرة بأن عقلة الإصبع المبتورة كانت موضوعة فى كوب بلاستيكى، بينما كان الإصبع المصاب ملفوفًا فى منديل ورقى غير طبي.

وخضع الطفل لجراحة تحت تأثير التخدير الكلى، شملت محاولة ترقيع للإصبع المبتور، بالإضافة إلى علاج كسر بعظمة الإصبع، لكن المأساة الأكبر، أن جزءًا من العقلة لم يتم العثور عليه، ما يعنى أن الطفل فقد بشكل دائم القدرة على استخدام إصبعه بشكل طبيعي.

اتهامات بالإهمال

حمّلت أسرة الطفل إدارة الحضانة مسؤولية الحادث، متهمًا إياها بالإهمال الجسيم وعدم توفير رقابة كافية على الأطفال، وأكد أنه يمتلك تقارير طبية وصورًا توثّق حجم الضرر الذى لحق بابنه، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إدارة الحضانة، لضمان محاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فى المستقبل.