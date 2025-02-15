القبض على المتهم بإشعال النار فى سيارة محامية بمنطقة بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بإشعال النار بسيارة محامية في بولاق الدكرور، بسبب خلاف بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حريق بسيارة ملاكي في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين لرجال المباحث، إلى أن شخصا تم تحديد هويته، أشعل النار بسيارة ملك محامية، نتيجة خلاف بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.