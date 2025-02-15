الشرقية تتصدر المحافظات في تقديم الخدمة للمواطنين ضمن مبادرة القضاء على السمنة

الشرقية - إيمان مهني

تواصل الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية،تصدرها لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين، وذلك على مدار الأسابيع الأربعة الأولى منذ انطلاق فعاليات مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية، والتي تم تدشينها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، تحت شعار "تغذيتك.. مفتاح سعادتك".

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، وتحت إشراف السيدة الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والسيد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وأعرب وكيل وزارة الصحة عن خالص تقديره وشكره للفرق الطبية المشاركة في المبادرة بالمحافظة، مؤكداً أن الجهود المبذولة ساهمت في تحقيق الشرقية أعلى معدلات تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، كما قدم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بالإضافة إلى مديري الإدارات الصحية المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن وزارة الصحة والسكان ثمنت جهود الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، مقدمة الشكر لها بعد تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية وتحقيق أعلى نسب تردد على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساءً، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين، لافتاً أن المبادرة تهدف إلى تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية المرتبطة بها، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بمخاطرها، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.

يذكر أن المبادرة تم تفعيلها بمحافظة الشرقية في سبعة مراكز طبية موزعة على سبع إدارات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى، وهي "المركز الطبي بأبو كبير، مركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم، وحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طب الأسرة بالهجارسة بكفر صقر، مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح، وحدة طب الأسرة بالعادلية ببلبيس"، ونجحت المبادرة في تقديم الخدمة الطبية لعدد 969 مواطناً بالمحافظة داخل هذه الوحدات خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

