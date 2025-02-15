السفير حسام زكي: مساعدات الجامعة العربية لغزة رسالة دعم وإشادة كبيرة بالهلال الأحمر

بيشوى رمزى

اعتبر الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ان دفعة المساعدات التي تقدمها اليوم السبت إلى قطاع غزة، ما هي إلا مساهمة متواضعة ورسالة دعم لقطاع غزة في اطار دور كبير للهلال الأحمر المصري

واضاف زكي، على هامش زيارة إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش، ان الجامعة العربية لم تتوانى عن دعم الفلسطينيين، معربا عن سعادته بتقديم الجامعة العربية لاي قدر من الدعم للشعب الفلسطيني خاصة من اهل غزة

واعرب السفير زكي عن امتنانه البالغ للجهود التي يبذلها فريق الهلال الاحمر مع وفد الامانة العامة للجامعة العربية لتوصيل المساعدات بهذه الصورة المنظمة

واشاد زكي بالدعم المقدم من الدول العربية لسكان غزة، موضحا انها تقدم المساعدات بأشكال وكميات مختلفة، وهو ما يعكس التضامن الكبير مع سكان القطاع



