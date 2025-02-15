التنمية المحلية: توقيع 4 بروتوكولات مع صناع الخير ومؤسسات العمل الأهلي

كتب على عبد الرحمن

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم التوقيع على 4 بروتوكولات للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية وذلك على هامش مشاركتها اليوم فى فعاليات المؤتمر السنوى لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بأحد فنادق القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجاء المؤتمر بعنوان "الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة".



جاء ذلك بحضور محمد جبران وزير العمل والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق.

ووقع على البروتوكول الأول الخاص بالوزارة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية .. الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات وهانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير والذى يهدف دعم التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالى بمقتضاه يتم التعاون بين الطرفين لدعم التمكين الاقتصادى والتعريف بمفاهيم الشمول المالى والتحول الرقمى لإظهار الدور الإنتاجى فى المجتمع المصرى و ذلك من خلال برنامج تدريبى متكامل تم تصميمة وفقاً للمعايير الدولية التى تضمن تحقيق أهدافه ويستهدف الشباب على مستوى المحافظات والمراكز والقرى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها أن نشهد اليوم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون التى تعزز من فاعلية العمل التنموي، إلى جانب إطلاق استراتيجية "صناع الخير" للخمس سنوات القادمة، والتى نأمل أن تكون خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى وطننا العزيز.

وتضمنت باقى بروتوكولات التعاون التى شهدتها وزيرة التنمية المحلية والسادة الوزراء بروتوكول تعاون بين صناع الخير مع مؤسسة البنك التجارى الدولى لمواصلة تنفيذ مبادرة لمصر نبى أجيال لتقديم الدعم الطبى الشامل لطلاب المدارس فى مواجهة الامراض الأكثر تاثيراً على تحصيلهم الدراسى، وجاء بروتوكول التعاون الثالث مع مجموعة إى فينانس للاستثمارات المالية والرقمية ويستهدف مواصلة التعاون فى مجال التمكين الاقتصادى من خلال دعم مراكز استدامة بمحافظتى الفيوم والجيزة.

ومواصلة التعاون فى الارتقاء بالقرى الأشد احتياجاً من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بها، ومواصلة التعاون فى دعم 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين من خلال مبادرة تكافؤ بمنحهم منح دراسية تغطى مصروفاتهم الدراسية.

وجاء البرتوكول الرابع بين صناع الخير مع مؤسسة بنك مصر لمواصلة تنفيذ مبادرة عنيك فى عنينا لدعم أعداد أكبر من المواطنين غير القادرين فى الحد من مسببات العمى من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة فى مجال الكشف على أمراض العيون .