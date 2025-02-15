البابا تواضروس الثانى يزور كلية البنات القبطية بمناسبة 110 أعوام على تأسيسها

كتب ـ محمد الأحمدى

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، مقر كلية البنات القبطية بالعباسية، بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس جمعية كلية البنات القبطية.

وأزاح قداسة البابا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لزيارة قداسته بمناسبة الذكرى 110 للتأسيس، جانبًا من الطابور المدرسي وسط حفاوة من طالبات المدرسة وهيئة التدريس والعاملين فيها، كما تفقد قداسته مباني المدرسة والجمعية والمعهد الملحق بها، وزار الكنيسة الملحقة بالمدرسة، وشاهد فيلمًا تسجيليًّا عن تاريخ جمعية كلية البنات وتأسيسها والشخصيات العامة التي تخرجت فيها.

وألقى قداسة البابا كلمة، قدم خلالها التحية والتقدير لجميع العاملين في الجمعية والمدرسة والمعهد مثنيًا على الدور الذي يقومون به في تنشئة الأجيال وخدمة المجتمع.



البابا تواضروس الثانى مع مسئولي الكلية