الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتيال أحد قادة الوحدة الجوية فى حزب الله

محمد جمال

أعلن الاحتلال الإسرائيلى، اليوم اغتيال عباس أحمد حمود أحد قادة الوحدة الجوية فى حزب الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرة إسرائيلية نفذت غارة على عنصر مركزي في الوحدة الجوية لـ"حزب الله" في منطقة جنوب لبنان.

كما أضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف العنصر "في أعقاب قيامه بخروقات متكررة تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة والتي شملت أيضا تورطه بإطلاق مسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية".

علق وزير دفاع إسرائيل على استهداف قيادى بالوحدة الجوية لحزب الله قائلا "لن نسمح بإطلاق المسيرات علينا".

ويعد هذا القصف خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذى دخل حيز التنفيذ فى 27 نوفمبر 2024.

وإلى جانب استهداف اليوم، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بزعم التصدى لتهديدات "حزب الله"، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.