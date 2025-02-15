اليوم السابع
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الإسكندرية تستعد لاستقبال السفينة الشراعية الإيطالية "أميريجو فسبوتشى"

السبت، 15 فبراير 2025 12:54 م
الإسكندرية تستعد لاستقبال السفينة الشراعية الإيطالية "أميريجو فسبوتشى" السفينة الشراعية "أميريجو فسبوتشي"
الإسكندرية - جاكلين منير

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تسعد مدينة الإسكندرية باستقبال السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتي تعتبر من أبرز الرموز العائمة لإيطاليا على مستوى العالم وذلك داخل ميناء الإسكندرية.

والسفينة، التي تحمل لقب "السفينة الأجمل في العالم"، تمثل جزءًا من جولتها العالمية 2023-2025، وستتوقف في ميناء الإسكندرية ضمن محطتها الخامسة والثلاثين في هذه الجولة الممتدة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025.

ويمكن زيارة السفينة في ميناء الإسكندرية حتى غد الأحد 16 فبراير، حيث ستكون متاحة ومجانًا للزيارة عبر الحجز المسبق بالموقع الرسمي للاستمتاع بمشاهدة كافة تفاصيل السفينة الشراعية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان.

قم بتسجيل بياناتك والإيميل الآن وستصلك علي الفور رسالة على الإيميل بها الكيو آر كود QR..
رابط التسجيل :
https://tourvespucci.it/en/events/come-aboard-egypt/?fbclid=IwY2xjawIdNO5leHRuA2FlbQIxMAABHdhxnAQtaFqsRHKn1JG-VTwYZ2B3E5TSJfTdrBN-cO2PAdk-ezOzXKF7Tw_aem_Nx1SZwciNbNPm89PmvPxMg







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الاسكندرية

السفن الشراعية التاريخية

أميريجو فسبوتشي

البحرية الإيطالية






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